Walter La Rizza ha perso la vita in provincia di Bergamo

Il Comune di Carini ha disposto per giovedì 16 aprile il lutto cittadino in memoria del finanziere palermitano Walter La Rizza morto in un incidente stradale.

Il sindaco Giovì Monteleone ha firmato l’ordinanza con cui sono state abbassate le bandiere a mezz’asta e sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste nella giornata.

Il militare aveva 28 anni. La sua morte ha colpito profondamente la comunità carinese, dove risiedono i genitori.

Lutto cittadino a Carini per Walter La Rizza

“Esprimo un sentito cordoglio a nome di tutta la cittadinanza carinese alla famiglia e alla guardia di finanza per la prematura morte del finanziere Walter La Rizza la cui giovane vita è stata spezzata tragicamente interrompendo precocemente il suo ruolo di dedito servizio alla comunità”, ha dichiarato il primo cittadino.

Chi era il finanziere palermitano morto a 28 anni

Originario di Palermo, Walter La Rizza prestava servizio nei Baschi verdi della Guardia di finanza. Dopo un periodo trascorso a Napoli, nell’aprile del 2024 si era trasferito a Bergamo per stare vicino alla fidanzata, anche lei in servizio nella Guardia di finanza a Orio al Serio.

I diversi reparti del corpo si sono stretti attorno alla famiglia nelle ore successive alla tragedia.

La ricostruzione dell’incidente in cui ha perso la vita

Erano da poco passate le 3 del mattino di sabato 11 aprile quando Walter La Rizza, mentre viaggiava da Dalmine verso Bergamo, ha perso il controllo della sua moto finendo contro il cordolo della rotatoria che conduce alla zona commerciale, al confine con Lallio.

L’impatto lo ha sbalzato contro il manubrio della moto, scaraventandolo nell’area verde del rondò.

Il peggioramento in ospedale

Il giovane era rimasto cosciente fino all’arrivo all’ospedale Papa Giovanni XXIII. In un primo momento le sue condizioni non sembravano così gravi, ma una volta giunto in pronto soccorso il quadro clinico è precipitato.