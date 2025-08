West Nile, Schillaci: “Situazione sotto controllo e monitorata”

Il ministro della Salute riferisce al Senato

In relazione al virus West Nile, “la situazione è sotto controllo, costantemente monitorata ed in linea con gli anni precedenti. Il 12 agosto una delegazione sarà inoltre a Latina a Caserta per un incontro con le autorità locali”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nell’informativa fatta alla Commissione Affari sociali del Senato.

I numeri dei casi secondo l’ISS

“Non ricordo allarmi mediatici nel 2018 e 2022 sul virus West Nile nonostante in quegli anni ci siano stati più casi e decessi. Secondo l’Istituto superiore di sanità – ha rilevato Schillaci – ci sono ad oggi 145 casi confermati, 59 con malattia neuroinvasiva, e le regioni con maggior numero di casi sono Lazio e Campania. Sono 37 le province con circolazione del virus in 10 regioni”.

