WhatsApp down, il servizio di messaggistica non funziona in tutta Italia

L'app in crash da stamattina. Ecco cosa sta succedendo

1' DI LETTURA

ROMA – WhatsApp down, non funziona il servizio di messaggistica di Meta. Da stamattina intorno alle 9 sia la versione desktop sia quella per cellulari è in crash in tutta Italia. Migliaia le segnalazioni da diverse città come Palermo, Catania, Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Bari. Impossibile inviare o ricevere messaggi. L’app non sembra riuscire a connettersi alla rete. Funzionano senza problemi, invece Facebook e Instagram appartenenti sempre alla famiglia Meta.