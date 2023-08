Whatsapp e Mac, nuova app in arrivo per gli utenti

L'annuncio

1' DI LETTURA

ROMA – Novità per gli utenti Apple e Whatsapp. La piattaforma di messaggistica lancia una nuova app per i computer Mac. Permette di effettuare chiamate di gruppo connettendosi con un massimo di 8 persone in videochiamate e un massimo di 32 persone in chiamate vocali. L’annuncio arriva da un post di Mark Zuckerberg.

La nota della società

“L’app è stata riprogettata per risultare familiare agli utenti Mac, aiutandoti a migliorare la produttività più velocemente quando usi WhatsApp su schermi di grandi dimensioni – scrive poi la società in una nota -. Ora puoi condividere file trascinandoli e rilasciandoli facilmente in una chat e visualizzare altri contenuti della tua cronologia chat”. Si può anche “partecipare a una chiamata di gruppo dopo che questa è iniziata, vedere la cronologia delle chiamate e scegliere di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo anche quando l’app è chiusa”.

Disponibile su app store

“Come avviene quando usi WhatsApp su qualsiasi dispositivo – viene precisato – WhatsApp per Mac mantiene privati i tuoi messaggi personali e le tue chiamate su più dispositivi grazie alla crittografia end-to-end”. L’app è disponibile per il download da WhatsApp.com e prossimamente su App Store.