Whatsapp, novità in arrivo: sarà possibile modificare i messaggi

Dopo la reactions ai messaggi ecco un nuovo aggiornamento

1' DI LETTURA

Whatsapp continua ad aggiornarsi costantemente, in modo tale da rendere i propri utenti sempre iù soddisfatti. L’ultimo aggiornamento è quello delle reactions con le emoji, adesso è in arrivo la possibilità di modificare i messaggi una volta inviati. La richiesta è arrivata da tantissimi utenti e la società che gestisce la più grande app di messaggistica al mondo è pronta ad accontentarli.

Webetainfo ha pubblicato uno screenshot dove si legge la parola edit (modifica in italiano), questa arriva dopo una pressione di qualche secondo sul messaggio. Effettuate le modifiche, il messaggio potrà in qualche modo essere spedito di nuovo.

Non è ancora chiaro se ci sarà una finestra temporale per la modifica dei messaggi, cioè se l’opzione Edit sarà disponibile solo per un numero limitato di minuti e, soprattutto, se i messaggi modificati saranno caratterizzati da una qualche evidenziazione che renda più chiaro il fatto che hanno subìto un intervento.