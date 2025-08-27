La sindaca di Stintino stava per conferirle la cittadinanza onoraria

Whoopi Goldberg, attrice premio Oscar e volto indimenticabile di “Sister Act”, ha deciso di lasciare Stintino, in Sardegna, per trasferirsi a Ortigia, parte antica e storica di Siracusa.

Sorto nel 1885 per ospitare 45 famiglie sfrattate dall’Asinara destinata allora a diventare colonia penale, Stintino è un paese di esuli. Nel tempo aveva accolto anche Whoopi Goldberg che lo scorso marzo, in un’intervista a “Splendida cornice”, programma di Geppi Cucciari in onda su Rai3, lo aveva definito “casa”.

Eppure, proprio in quel periodo, qualcosa stava cambiando. Come racconta “La Nuova Sardegna”, pochi giorni dopo, la villa dell’attrice – una residenza da 12 milioni di euro – è stata messa sul mercato.

L’annuncio immobiliare è apparso su Idealista.it. E come conferma la sindaca Rita Vallebella, la star hollywodiana non ha fatto ritorno quest’anno nella zona di Pischina Salidda, area rinomata a sud del borgo marinaro che ospita Villa Solenzana.

Com’è nato l’amore di Whoopi Goldberg per la Sicilia

La notizia del “trasloco” di Whoopi Goldberg arriva proprio quando la sindaca aveva deciso di conferirle la cittadinanza onoraria.

A far scoprire la Sicilia all’attrice premio Oscar è stato il produttore cinematografico Tom Leonardis. “Io seguo Tom ovunque – aveva confidato Whoopi Goldberg al “Corriere della Sera” lo scorso aprile – Due inverni fa decisi che avrei trascorso il Natale con lui e il suo compagno, Salvo, in Sicilia”.

“Lì abbiamo fatto passeggiate, incontrato gente, assistito a processioni… E in quel momento ho pensato: ‘È qui che sto bene’ – aveva aggiunto – Mi sentivo in mezzo alla vita. In Italia non ho paura. E non è lontana dall’Africa. Mi sento a casa qui. Al sicuro”.

Villa Solenzana

Realizzata negli anni Sessanta su progetto degli architetti Alberto Riva e Fred Drugman e affacciata sulla costa nord-occidentale della Sardegna, Villa Solenzana sorge su una penisola privata con vista privilegiata sul Golfo dell’Asinara.

L’intera tenuta sviluppa circa 810 mq di spazi abitativi e comprende la villa principale, due dépendance e un alloggio dedicato al personale di servizio. Dal parco che la circonda si accede direttamente al mare su tre lati, con la possibilità di usufruire di un molo riservato e di una piscina di acqua salata incastonata nel verde mediterraneo che si estende per 4.000 mq.

La villa principale, di circa 580 mq, ospita un grande salone, una sala da pranzo, una cucina attrezzata e cinque camere matrimoniali con bagno privato, tra cui una suite padronale con affaccio panoramico.

All’interno del complesso si trovano inoltre una dépendance di 130 mq con due camere, un soggiorno con vista, cucina e patio esclusivo, e un’abitazione per il personale di circa 100 mq. Non mancano un parcheggio in grado di ospitare più vetture, con due posti coperti, e un accesso riservato agli elicotteri.

Chi è Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg, nome d’arte di Caryn Elaine Johnson, è una delle attrici più versatili e iconiche di Hollywood. Nata a New York nel 1955, ha raggiunto la fama internazionale negli anni Ottanta con il film “Il colore viola” di Steven Spielberg, che le valse una candidatura all’Oscar.

Nel 1991 ha conquistato la statuetta come miglior attrice non protagonista per “Ghost”, consacrandosi come una delle poche artiste ad aver ottenuto un EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award).

La sua carriera spazia tra cinema, teatro e televisione, con ruoli indimenticabili in commedie di successo come “Sister Act”, che l’hanno resa un volto amatissimo dal grande pubblico.

Oltre alla recitazione, Whoopi Goldberg è nota per il suo impegno civile e sociale, per la sua attività di produttrice e per la lunga esperienza televisiva come conduttrice del talk show americano “The View”, dove continua a distinguersi per ironia e spirito critico.

LEGGI ANCHE: Sicilia, le 10 spiagge più belle da vedere almeno una volta nella vita