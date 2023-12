Zen 2, mezzo Rap preso a sassate. Todaro: “Cadono le braccia” VIDEO

Il camion per gli ingombranti vandalizzato in via Marciano

PALERMO– Una scena eloquente quella ripresa dai telefonini. Siamo allo Zen 2, durante il servizio di raccolta. C’è un mezzo per i rifiuti ingombranti. Le immagini mostrano il parabrezza spaccato e, subito dopo, un grosso sasso a terra. E’ accaduto stanotte, in via Rocky Marciano.

Non un caso isolato

“Non è un caso isolato – dice il presidente della Rap, Giuseppe Todaro -. Cerchiamo di essere sempre positivi, di fare bene il nostro lavoro, ma cadono le braccia. Oltretutto, noi andiamo lì per pulire, non per sporcare…”. L’inciviltà e le aggressioni sono un problema in più per chi deve garantire la pulizia.

I rifiuti e le fiamme

Proprio nella stessa zona, la scorsa notte, sono divampati i consueti incendi di rifiuti, I vigili del fuoco sono intervenuti in via Rocky Marciano, in via Nicolò Pensabene, in via Costante Girardengo dove è stata data alle fiamme la spazzatura accatastata in discariche a cielo aperto.