L'appartamento sequestrato e i lavori. Danni all'Enel per migliaia di euro

PALERMO – Non solo i danni all’interno dell’appartamento, ma anche quelli all’Enel. Nell’alloggio popolare dello Zen 2 in cui era in corso una ristrutturazione, i tecnici dell’azienda e le forze dell’ordine hanno trovato un allaccio diretto all’impianto pubblico.

Dopo il sequestro dell’abitazione di via Rocky Marciano, dove vivevano i due noti tiktoker palermitani Davide e Marianna Lo Piccolo, sono partiti gli accertamenti che hanno constatato la manomissione.

“Cavi allacciati alla rete di distribuzione”

“Non era installato alcun contatore – spiegano dall’Enel – era stato direttamente bypassato con un sistema artigianale. I cavi erano allacciati in modo rudimentale alla rete di distribuzione, in questo modo l’energia arrivava illimitatamente nell’appartamento”.

La stima dei danni

Le verifiche sono proseguite in questi giorni per quantificare il danno economico: “Si presume un consumo di oltre 20 mila kWh negli ultimi cinque anni. Si tratta di un importo di almeno cinquemila euro, ma bisogna considerare che oltre all’energia utilizzata illecitamente ci sono le tasse evase”.

Un fenomeno cronicamente diffuso nel quartiere alla periferia nord di Palermo, dove l’assessorato per l’Emergenza abitativa sta cercando faticosamente di portare la legalità, a partire dall’assegnazione degli alloggi. In base a quanto accertato dal Comune e dallo Iacp, proprio quell’abitazione, non è mai stata oggetto di un contratto regolare.

I tiktoker e i lavori abusivi

Come ha fatto sapere nei giorni scorsi l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, “era prima abitato da una donna che non ne aveva alcun titolo, così come non ne aveva la coppia che ci ha vissuto fino a poco tempo fa con quattro figli. E’ una casa dello Iacp, non possono essere effettuate modifiche di alcun tipo. In questo caso è anche stata modificata la planimetria. Sono stati tolti i mattoni, hanno cambiato gli impianti, è stato addirittura sfondato il muro che dà sul vano scala. Erano pronti materiali di qualità per la ristrutturazione. In più gli stessi soggetti sono stati denunciati per furto della luce elettrica”,

Nell’abitazione sono così scattati i sigilli: “Abbiamo trasmesso tutto all’Autorità giudiziaria – ha aggiunto – e la coppia dovrà rispondere anche di danneggiamento, perché è stato alterato lo stato delle cose, provocando un grave danno patrimoniale a cui si dovrà far fronte per gli interventi di ripristino”.

I tiktoker e la difesa sui social

La coppia si è poi difesa sui social, pubblicando un video in cui Lo Piccolo mostra il certificato di residenza e i bollettini pagati allo Iacp, ma l’assessore ha ribadito che “la residenza non è un titolo e che i pagamenti si riferiscono all’indennità di occupazione, che resta illecita”.

I danni all’alloggio

I danni nell’alloggio abitato dai tiktoker e dai quattro figli ammonterebbero ad almeno trentamila euro, ai quali si aggiungono, così, quelli provocati all’Enel. “Oltre a rappresentare un reato – precisa l’azienda – il furto di energia elettrica espone a notevoli rischi. Primo fra tutti, quello degli incendi domestici dovuti a cortocircuiti causati da impianti non a norma. Il sovraccarico è in grado di generare un calore intenso che, se non interrotto tempestivamente dai sistemi di protezione come il salvavita, provoca la liquefazione dell’isolante plastico che riveste i fili e, nei casi più gravi, la fusione del conduttore metallico stesso”.

Enel: “Monitoraggio costante”

Nel Palermitano la truffa è particolarmente diffusa e soltanto pochi giorni fa sono scattati altri tre arresti e due denunce tra Carini e Belmonte Mezzagno. “Il monitoraggio è sempre più scrupoloso – precisa l’Enel -. A contribuire notevolmente è l’attività che portiamo avanti con le forze dell’ordine, volta a contrastare il fenomeno sia in città che in provincia”.