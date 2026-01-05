Zen, Russo: “Chiederò ulteriore attenzione al territorio”

Dopo il blitz delle forze dell'ordine: "Lo Stato non arretra"

PALERMO – “Le operazioni condotte da polizia e carabinieri nel quartiere Zen di Palermo dimostrano con chiarezza che lo Stato è presente e non intende arretrare di un millimetro di fronte a chi tenta di trasformare quel territorio in una zona franca, priva di regole e di rispetto per il vivere civile. Un plauso va alle forze dell’ordine per la risposta pronta e determinata alle inaccettabili provocazioni di chi vorrebbe fare dello Zen una roccaforte dell’illegalità”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della Commissione parlamentare nazionale Antimafia, che nella giornata di domani sarà presente alla messa celebrata dall’Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice nella chiesa di San Filippo Neri, recentemente colpita da atti intimidatori.

“Alla luce dei gravi episodi registrati negli ultimi giorni – aggiunge Russo – verificatisi allo Zen solleciterò da parte della Commissione Antimafia e da parte del governo, un ulteriore attenzione e un percorso di analisi e ascolto del territorio. Le istituzioni – conclude Russo – saranno al fianco della stragrande maggioranza dei cittadini perbene dello Zen, che chiedono sicurezza, legalità e la possibilità di vivere in un contesto di normalità, libero dall’oppressione della criminalità e dal degrado”.