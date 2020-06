“Tajani premier

ROMA – A Salvini è mancato “l’equilibrio e, in qualche caso, il buonsenso”. E’ il giudizio espresso da Silvio Berlusconi in un colloquio con la Stampa, tanto che come premier gli preferirebbe Antonio Tajani che “da presidente del Parlamento Ue, si è fatto apprezzare da tutti i capi di governo, anche della sinistra, e cambierebbe il nostro rapporto con l’Europa da così a così”. Berlusconi confessa di aver provato “una grande delusione” per l’allenza di Salvini con i Cinquestelle e, aggiunge che “tutti i dirigenti della Lega con cui siamo in contatto la pensano esattamente come me” ed è convinto che “per scongiurare un declino già iniziato”, il leader della Lega dopo le elezioni sarà costretto a dargli retta. Intervistato anche dal Messaggero, Berlusconi riporta il tema del governo di Roma al centro della campagna elettorale: “Soffre il fatto di essere stata mal governata per troppi anni, ridotta in queste condizioni, fatta oggetto di una rissa elettorale fra Lega e Cinque Stelle” e “Salvini in campagna elettorale sta dicendo molte cose, non tutte da prendere sul serio. In ogni caso noi siamo garanti del profondo rispetto e della grande attenzione verso Roma del futuro governo di centro-destra”. In un’intervista alla Sicilia, rimarca il ruolo di Forza Italia: “Siamo l’anima e la spina dorsale del centro-destra, siamo il baluardo dei valori cristiani e delle idee liberali, del nostro modello di civiltà occidentale. Come nel 1994, vogliamo salvare l’Italia da un pericolo: allora quello della sinistra post-comunista, oggi quello di una sinistra altrettanto pericolosa, statalista e forcaiola, ma con l’aggravante del dilettantismo e dell’impreparazione, rappresentata dai 5 Stelle”.

