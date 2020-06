È il giorno delle Europee

L'Italia elegge 76 eurodeputati. Come si vota.

Urne aperte per le elezioni europee. Nell’Isola gli elettori chiamati alle urne sono quattro milioni 700 mila. E si consolida il dato dell’affluenza alle ore 12: ha votato il 16,72% degli aventi diritto, sempre in linea con le analoghe elezioni del 2014 (16,53%). Lo rende noto il sito del Ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. A Palermo ha votato il 15,05% degli elettori.

Si vota fino alle 23 e subito dopo comincerà lo spoglio delle schede. Nella circoscrizione Isole, che comprende Sicilia e Sardegna, i seggi in palio sono otto. I seggi vengono assegnati con il sistema proporzionale puro. La scheda della circoscrizione Isole è rosa.

Il Parlamento europeo è composto da 751 deputati, compreso il presidente. Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione: in conseguenza della Brexit, il numero dei componenti del Parlamento europeo spettanti all’Italia è stato aumentato da 73 a 76; domenica l’Italia dovrà dunque eleggerne 76, soltanto 73 dei quali, però, si insedieranno subito, i restanti 3, come ha reso noto la Cassazione, potranno farlo solo dopo che il recesso del Regno Unito sarà divenuto giuridicamente efficace.

Sono 51.073.042 gli elettori per le europee, di cui 24.744.762 uomini e 26.328.280 donne, che voteranno dalle ore 7 alle 23 in 62.047 sezioni elettorali.

COME SI VOTA PER LE EUROPEE

L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. L’elettore può anche esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso. Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima.

Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista. In tutti i casi si può anche dare un voto di preferenza ad un solo candidato compreso nella lista provinciale prescelta scrivendo il cognome, oppure il nome cognome, sulla riga tracciata alla destra del simbolo della lista provinciale.