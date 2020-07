CALTANISSETTA – Si è appena conclusa a Caltanissetta, presso l’Eckettica street factory, l’assemblea degli iscritti e simpatizzanti di +Europa, alla presenza del segretario nazionale Benedetto della Vedova, di Fabrizio Ferrandelli componente della direzione nazionale del partito e dei membri dell’assemblea nazionale eletti in Sicilia, dei consiglieri comunali e coordinatori dei gruppi territoriali costituiti.

“Abbiamo voluto dare un segno forte ed inequivocabile a tutti, quello di esserci sempre, non solo durante le campagne elettorali – afferma Fabrizio Ferrandelli – Continuiamo a costruire una alternativa alle forze populiste e sovraniste, un’alternativa liberale, democratica e progressista in grado di poter dare risposte ai siciliani. ”

“Dalla Sicilia arriva un messaggio chiaro – così il segretario nazionale Benedetto Della Vedova – quello di un partito plurale, inclusivo, capace di crescere e guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti elettorali.

“Vogliamo costruire un partito aperto alle istanze dei territori e per questo voglio dire grazie a chi in Sicilia si è assunta la responsabilità della start up, non semplice, della costruzione di un partito che adesso può finalmente avviare la più completa strutturazione. Vogliamo essere la punta di lancia dello schieramento antisovranista, un partito che contende, elettore per elettore, il potere alla coalizione di governo di oggi. Ma continuando ad avere la nostra autonomia e la nostra forza – conclude Della Vedova”.