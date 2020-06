L'ok dal governo regionale. Per il piccolo approdo delle Egadi previsti 24 milioni.

Il governo regionale ha approvato il progetto da 24 milioni di euro per mettere in sicurezza il porto di Marettimo. Per il piccolo approdo delle Egadi è prevista la costruzione di una barriera soffolta – struttura sommersa utile a rallentare il moto ondoso – che risolverà i problemi di allagamento delle banchine e dell’attracco delle imbarcazioni.

“Da mezzo secolo, o forse più – dichiara il governatore Nello Musumeci – gli abitanti di Marettimo attendevano un’infrastruttura che, per la loro stessa vita sull’isola, ha una valenza cruciale. Un porto moderno e sicuro significa migliori collegamenti con la Sicilia, maggiori opportunità di lavoro, commerciali e turistiche per gli isolani, desiderosi di assicurare un futuro prospero alla perla delle Egadi”. (ANSA).