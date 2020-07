PALERMO – I lavori per la realizzazione delle tre nuove linee del tram di Palermo “inizieranno quando saranno conclusi quelli riguardanti l’anello ferroviario”. Lo ha assicurato l’assessore comunale alla Mobilità urbana, Giusto Catania, nel corso della conferenza stampa a Palazzo delle Aquile per la presentazione del progetto definitivo delle tre nuove linee del tram. Parole pronunciate da Catania “per evitare le preoccupazioni dei cittadini nei confronti dei cantieri”: il riferimento è agli scavi per l’anello ferroviario che in questo momento interessano l’area che va da piazza Politeama al porto e che hanno costretto il Comune a rivoluzionare il traffico in centro. Una delle tre nuove linee di tram presentate oggi a Palazzo delle Aquile passerà attraverso via Roma e via marchese di Villabianca per raggiungere l’ospedale Villa Sofia, tornando indietro dalla centralissima via Libertà.

Catania ha poi annunciato: “L’amministrazione comunale ha un progetto chiaro su via Roma: garantire lo spostamento delle persone in doppio senso di circolazione, cosa che oggi già avviene con le auto e che domani si realizzerà solo con il tram. In questo modo si potrà pedonalizzare via Roma interamente”. E infine: “Con la realizzazione del tram anche via Marchese di Roccaforte avrà una pedonalizzazione che esalterà la sua vocazione commerciale”.

(DIRE)

“Le nuove linee del tram saranno un cambiamento epocale per Palermo, città che in questi anni ha investito con convinzione sulla mobilità sostenibile che significa meno auto e meno smog. Tra gli effetti benefici delle nuove linee ci sarà anche la pedonalizzazione di via Roma, rimasta fuori finora dal rilancio del centro storico. Chiediamo però all’amministrazione comunale tempi certi e concordati sui cantieri che devono rappresentare un’opportunità per i commercianti e non un problema”. Lo dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, commentando la presentazione del progetto per le nuove linee del tram di Palermo.