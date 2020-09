PALERMO – Macchine in sosta vietata lungo viale Regione Siciliana, traffico impazzito, posteggiatori abusivi a militarizzare ogni centimetro di spazio per fare parcheggiare le auto anche e soprattutto dove non si potrebbe per ragioni di sicurezza.

Tutto questo accade davanti alla fiera di Natale organizzata all’altezza del carcere Pagliarelli di Palermo. Alle 19 non c’è traccia di vigili urbani. È inevitabile che si crei il caos. Eppure l’appuntamento con la fiera in occasione delle festività è ormai tradizione.

Ci si attenderebbe un minimo di programmazione. Ed invece è la testimonianza di una completa disorganizzazione. Il risultato è il caos e le lunghe file per gli automobilisti che provengono da Catania costretti a incolonnarsi già all’altezza dello svincolo di Bonagia.