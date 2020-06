PALERMO – “Non sono previsti tagli alle risorse da trasferire ai comuni quindi desidero rassicurare i nostri enti locali, già provati da una complessa situazione finanziaria. Stiamo verificando l’aspetto relativo a una parte degli investimenti, che è legata al Fondo sanitario nazionale e che deve quindi essere sbloccato dallo Stato. Il governo Musumeci è costantemente impegnato per fronteggiare la situazione: il presidente della Regione ha già scritto, in proposito, al premier Conte e io ho richiesto, insieme al vicepresidente Armao e all’Anci, un Tavolo tecnico al governo nazionale per discutere, nel dettaglio, la questione degli enti locali siciliani”. Lo dice l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso in merito alla situazione economica degli enti locali dopo il giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Siciliana per il 2018.(ANSA).