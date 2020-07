PALERMO – Settimo Mineo non avrebbe presieduto la riunione della cupola di Cosa Nostra. Non può averlo fatto perché, è la tesi difensiva, il 29 maggio 2018, giorno del vertice, si trovava in ospedale.

Mineo, capomafia di Pagliarelli, è uno dei cinquantuno boss processati con il rito abbreviato. Il suo legale, l’avvocato Stefano Santoro, ha depositato un documento rilasciato dall’ospedale Ingrassia. Il boss alle 10:22 di quel giorno si stava sottoponendo al test dell’attività protrombinica. E non era la prima volta. Si tratta, infatti di un soggetto anziano e malato, dice il legale che aggiunge: “Il nostro è un dato oggettivo. L’accusa deve dimostrare che Mineo si trovava alla riunione che definirei fantomatica. Non conosciamo né l’orario, né il luogo, ma solo le intercettazioni di un indagato”.

Il riferimento è a Francesco Colletti, capomafia di Villabate, che del summit aveva parlato in macchina, senza sapere di essere intercettato, e che pi ha confermato la circostanza dopo essersi pentito, aggiungendo dettagliati particolari.

L’incontro si è svolto in una vecchia casa, ma abitata, al primo piano di una palazzina a Baida. Colletti non ha saputo indicare il luogo esatto perché, lui che è di Villabate, non conosce bene la zona e vi è stato accompagnato da Giovanni Sirchia. Sa solo che fu prelevato in viale Michelangelo.

È il luogo dove Colletti è stato monitorato dai carabinieri che ad un certo punto hanno dovuto fermarsi per evitare di mandare all’aria le indagini che da dicembre a oggi hanno consentito l’arresto di sei capi mandamento presenti al summit.

Alle 09:33 del 29 maggio è uscito dalla sua abitazione di via Franco Lucchini, zona Villaggio Santa Rosalia, in compagnia della convivente e della nipote. A bordo di una di una lancia Y raggiunsero la gioielleria di Mineo in corso Tukory dove passò a prenderlo Vincenzo Barone. Sempre in auto percorrono una serie di strade. Alle 10:56 la lancia Y era di nuovo in corso Tukory, ma a bordo c’era solo Barone. Mineo ricomparve alle 16:17 a piedi in via San Francesco Saverio e da qui raggiunse la gioielleria.

Tracciando gli spostamenti degli altri partecipanti i carabinieri hanno collocato la riunione fra le 13:18 e le 15:02. Un dato che potrebbe essere compatibile con la partecipazione di Mineo, visto che il referto dell’esame eseguito all’Ingrassia è stato rilasciato una ventina di minuti dopo le 12:00. Mineo, dunque, avrebbe avuto il tempo di spostarsi dall’ospedale per giungere alla palazzina nel rione Baida.