L'uomo era finito in manette per maltrattamenti

PALERMO – La polizia di Stato ha arrestato nel quartiere Sperone di Palermo un uomo di 45 anni, Giancarlo Marino, evaso lo scorso luglio, dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia, da una struttura terapeutica del Nord Italia. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato di Brancaccio l’hanno rintracciato per strada nei pressi di Passaggio de Felice Giuffrida. (ANSA)