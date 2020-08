E adesso aboliamo anche il voto palese. E già che ci siamo, chiudiamo i bagni dell’Ars. Non resta altro da fare a questa maggioranza zoppa, debole, inefficace. Lo avevamo scritto e non ci voleva molto a capire che il problema non è il “modo”, ma la sostanza. Non era un problema di franchi tiratori, ma un problema di politica.

E così, dopo la batosta della bocciatura della riforma dei rifiuti al primo minuto di gioco, ecco arrivare quella ancora più clamorosa dell’esercizio provvisorio. E già si può osare con la previsione: presto dalla maggioranza arriveranno strali contro l’opposizione irresponsabile, contro la minoranza che fa la minoranza (con qualche curiosa eccezione come quella del grillino Tancredi, assente anche lui), mentre i partiti del presidente si perdevano per strada o per i corridoi. E risultavano “non votanti” giusto giusto al momento del voto.

Il punto è proprio questo. Da due anni ormai si va avanti così. E l’unica strada per ridurre al minimo i numeri di questi schiaffi è quella, non a caso, scelta dal governo: evitare di portare riforme vere, leggi realmente incisive, per non andare incontro alla bocciatura.

Si è allora continuato a vivacchiare, rintanandosi negli assessorati dai quali far piovere sulla Sicilia le roboanti notizie della straordinaria attività amministrativa di un governo che dovrebbe invece governare. Cioè incarnare il proprio ruolo di “organo di indirizzo politico”. E invece, su questo fronte, il nulla. Tutto resta com’è. Come se tutto andasse bene. Come se questa formula del governo politico, finora, abbia ottenuto chissà quali successi. Meglio non toccare nulla. Nemmeno lì, ai Beni culturali, assessorato dove si è toccato il record per la categoria “interim”. Meglio non muovere nulla, meglio non scegliere, meglio non decidere. Ma andando avanti così, lo dimostra la giornata di oggi, basta un bicchiere d’acqua per fare affondare il governo Musumeci. Altro che voto segreto.