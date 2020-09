Oltre duecento persone, tra residenti e operatori economici del Centro storico, hanno sottoscritto l’adesione per sostenere la posizione del Comune davanti il Tar per l’istituzione della ZTL notturna. A questi si aggiungono oltre 170 residenti che, con una petizione, hanno chiesto l’istituzione della ZTL 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

“In pochi giorni siamo riusciti ad attivare centinaia di persone – afferma Fabrizio Brancato, residente e promotore dell’iniziativa – tantissimi hanno dimostrato di essere interessati affinché si dia seguito all’istituzione della ZTL nelle ore notturne di venerdì e sabato. Per tante persone questo provvedimento è solo un ulteriore passo per rendere il centro storico sempre più a misura d’uomo.

Solo una parte dei sottoscrittori (oltre una settantina), a causa del poco tempo a disposizione, ha avuto la possibilità di firmare in presenza dell’avvocato, ma le adesioni (con tanto di documento d’identità e sottoscrizione per le spese legali) sono almeno il triplo. La ZTL notturna è necessaria – continua Brancato – infatti durante i fine settimana vivere nel centro storico è un inferno per la quantità spropositata di automobili. Fa piacere che abbiano aderito al contro-ricorso anche diversi operatori economici con sede nel Centro storico, favorevoli anche loro alla riduzione dell’immane flusso di auto, anzi certi che migliorare le condizioni di vivibilità corrisponda al proprio interesse. Abbiamo dato mandato all’avvocato Luigi Raimondi di rappresentarci in giudizio perché vogliamo fare sentire la voce di chi pensa che la ZTL sia uno strumento necessario al miglioramento della qualità della vita”.