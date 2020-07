PALERMO – Sono sei le prime persone identificare e denunciate per avere organizzato una grigliata sul tetto dei palazzi di piazzale Ignazio Colona, ieri, allo Sperone, a Palermo, in violazione delle norme sul contenimento del Covid-19. Sono accusate di danneggiamento, accensioni pericolose e sono state multate per violazione delle misure anticovid. I denunciati rischiano ulteriori contestazioni per aver organizzato la feste sul terrazzo condominiale privo di protezioni. Avrebbero messo a rischio la loro incolumità e quella dei propri familiari. E al vaglio la questione della potestà genitoriale data la presenza di minori e la situazione di pericolo.

