“E’ stata adottata una piattaforma sbagliata all’inizio. Chiedo scusa a tutti i lavoratori che hanno atteso e attendono di potere riscuotere la cassa integrazione in deroga. Abbiamo ricevuto centinaia e centinaia di lettere di lavoratori e di figli di lavoratori, testimoniando lo stato di ansia. Mi assumo per intero la responsabilità politica, quando ci sono errori è il vertice che deve metterci la faccia, senza cercare alibi. Andremo avanti fino in fondo per capire se c’è stata una condotta dolosa nei ritardi”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in video-conferenza stampa sul profilo Fb della Regione siciliana.

(ANSA)