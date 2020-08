Altro processo sugli spaccaossa, altri imputati che rischiano la condanna. Per uno di loro potrebbe essere pesantissima. L’accusa, infatti, ha chiesto l’ergastolo per Alfredo Santoro.

Sarebbe il responsabile dell’omicidio, contestato con dolo eventuale, di un cittadino tunisino, Hadry Yakoub, trovato morto in strada. Per questa vicenda sono state fermate altre tre persone. All’extracomunitario, nel 2017, sarebbero state somministrate dosi di Crack per evitare che si potesse sottrarre alle lesioni.

La morte, in un primo momento ritenuta conseguenza di un incidente stradale, in realtà, come hanno ricostruito gli agenti della Squadra mobile era stata provocata dalle fratture multiple.

In abbreviato davanti al giudice per l’udienza preliminare Giulia Malaponte i pubblici ministeri Daniele Sansone e Alfredo Gagliardi hanno chiesto le condanne per Carlo Alicata (8 anni), Gaetano Alicata (3 anni e 4 mesi), Filippo Anceschi (detto il nano, 3 anni e 8 mesi), Salvatore Arena (detto Mandalà, 8 anni), Monia Camarda (4 anni e 4 mesi), Gioacchino Campora (detto Ivan, 9 anni e 2 mesi), Vincenzo Cataldo (4 anni e 4 mesi), l’avvocato Graziano D’Agostino (8 anni), Salvatore Di Gregorio (detto Salvino, 3 anni e 8 mesi), Salvatore Di Liberto (8 anni e 4 mesi), Michele Di Lorenzo (2 anni e 6 mesi), Francesco Faija (detto Berlusconi, 15 anni), Isidoro Faija (detto Dorio, 3 anni), il perito assicurativo Mario Fenech (7 anni e 4 mesi), Vittorio Filippone (3 anni e 8 mesi), Gaetano Girgenti (3 anni e 4 mesi), Francesco La Monica (6 anni e 4 mesi), Giovanna Lentini (4 anni, 3 mesi e 10 giorni), Alfonso Macaluso 83 anni e 8 mesi), Giuseppe Mazzanares (4 anni e 8 mesi), Maria Mazzanares (detta Mary, 3 anni, 9 mesi e 10 giorni), Salvatore Mazzanares (3 anni, 9 mesi e 10 giorni), Mario Modica (10 anni e 4 mesi), Giovanni Napoli (detto fragolina, 4 anni), Piero Orlando (detto Piero Sh, 3 anni), Cristian Pasca (6 anni e 4 mesi), Giuseppe Portanova (detto Popò, 8 anni), Giuseppa Rosciglione (4 anni), Alfredo Santoro (detto Lello, ergastolo), Antonino Saviano (4 anni e 2 mesi), Domenico Schillaci (detto Emanuele, 7 anni e 8 mesi), Letizia Silvestri (7 anni), Maria Silvestri (3 anni e 8 mesi) e Massimiliano Vultaggio (8 anni e 8 mesi).