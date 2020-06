PALERMO- “Anch’io, come Salvini, preferisco Leopardi: peccato non poterlo avere assessore alla cultura. Ma è davvero l’unica ridicola cosa che il capo della Lega sa dire? Parlare d’altro? E il presidente Musumeci, che ha opinioni su tutto, sul suo assessore ‘esegeta’ delle Ss non ha nulla da dire?”. Lo afferma il presidente della commissione regionale antimafia Claudio Fava chiedendo, nuovamente, una presa di posizione da parte del presidente della Regione sul ‘caso Samonà’.