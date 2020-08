Un solo consiglio: “Non fermatevi mai”. Così Giuseppe Paternò, laureato a 97 anni, ha commentato il traguardo accademico raggiunto oggi alla facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Palermo.

La proclamazione è avvenuta in presenza del rettore Fabrizio Micari, fra i sorrisi di figli, nipoti e pronipoti di quello che a pieno diritto diventa uno degli studenti più longevi d’Italia e non solo (c’è chi lo inserisce fra i laureati più anziani del mondo, se non il più anziano in assoluto).

Un percorso da studente modello concluso coi fiocchi: Paternò porta a casa una votazione di 110 e lode.