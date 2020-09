Nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia. Un caso di Coronavirus è stato rintracciato nella scuola Colozza-Bonfiglio di Palermo dove un bidello è risultato positivo a pochi giorni dall’inizio delle lezioni. La notizia è stata confermata dalla dirigente Valeria Catalano. Questa mattina alcuni genitori sono andati a scuola per avere notizie e chiarimenti. Sono circa 180 gli alunni che lunedì entreranno a scuola. “Sto facendo riunioni in videoconferenza – dice la dirigente – perché lunedì dobbiamo iniziare”. Il plesso è stato già sanificato.

E intanto cresce il numero dei sanitari positivi nell’ospedale Covid ‘Maria Paternò Arezzo’ di Ragusa. Dopo i cinque infermieri contagiati dal Covid 19, ora anche un medico che lavora nel reparto di Malattie infettive è risultato positivo. Aumenta anche il numero dei contagi a Salemi, nel Trapanese, dove il sindaco Domenico Venuti oggi parla di “altri quindici casi venuti fuori da un importante screening. I positivi in città adesso salgono a quaranta più uno ricoverato nella giornata di ieri”. Gran parte dei soggetti risultati positivi al tampone sarebbero collegabili al contagio del titolare di un ristorante del paese.