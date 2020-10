22.19 – A Trabia Leonardo Ortolano riconfermato sindaco.

21.48 – UFFICIALE A Santa Cristina Gela vince Giuseppe Cangialosi che, col 53%, diventa sindaco. Seguono Antonella Cucciarrè (36%) e Giovanni Polizzi (11%).

21.47 – UFFICIALE Pollina ha il nuovo sindaco: Pietro Musotto, col 53% delle preferenze, ha la meglio su Nunzio Castiglia.

21.41 – Ad Aliminusa Michele Panzarella è il nuovo sindaco, battendo l’uscente Filippo Dolce.

21.25 – A Isola delle Femmine si realizza il ribaltone: Orazio Nevoloso ha infatti battuto l’uscente Stefano Bologna.

20.59 – A Carini si va verso il ballottaggio: Giovì Monteleone si ferma al momento poco sotto il 40%, a seguire Salvatore Sgroi. In coda Lo Piccolo e Conigliaro.

20.30 – Arrivano i primi dati ufficiali dalla Regione. A Misilmeri, con tre sezioni scrutinate su 20, Rizzolo è al 56% seguito dalla Stadarelli al 35

19.25 – A Termini Imerese sono già partiti i festeggiamenti per Maria Terranova che conquista la carica di sindaco. “Oggi abbiamo scritto la storia – ha detto la prima cittadina – Credo nel progetto di rinascita della città”.

19.00 – UFFICIALE Gandolfo Librizzi è il nuovo sindaco di Polizzi Generosa.

18.49 – UFFICIALE A Scillato il nuovo sindaco è Giuliano Cortina che col 57% dei voti batte l’uscente Giuseppe Frisa. I due si erano già sfidati cinque anni fa e Frisa vinse di appena quattro spanne, spingendo Cortina a ricorrere al Tar e al Cga ma senza successo. Stavolta la situazione si ribalta e lo stacco è più netto: 288 voti contro 219. La lista di Cortina conquista sette seggi, tre a quella di Frisa (fra cui lo stesso candidato sindaco).

18.44 – A Carini in testa Giovì Monteleone che a metà dello spoglio guida col 38% dei voti; Salvatore Sgroi al 32%, Gianfranco Lo Piccolo al 26% e Ambrogio Conigliaro al 4%.

18.42 – A Termini Imerese è sempre in testa Maria Terranova (M5s) con il 40% dei voti; seguono Francesco Caratozzolo col 30%, Anna Amoroso col 28% e Graziella Vallelunga con l’1,7%.

18.27 – A Misilmeri si profila il ribaltone: il sindaco uscente Rosalia Stadarelli, quota Pd, sarebbe infatti alle spalle di Rosario Rizzolo che si avvia verso la vittoria con quasi il 50%.

18.24 – Pare ormai fatta a Caltavuturo, dove Salvo Di Carlo si sarebbe imposto su Giuseppe Di Giorgi.

18.21 – A Villabate la sfida sembra decisa: secondo l’agenzia Ansa, col 49% c’è in testa Gaetano Di Chiara seguito a metà spoglio da Giovanni Pitarresi (34%), Giuseppe Irsuti (12%) e Maria Vitale (5%).

18.16 – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, su Facebook, già festeggia la vittoria a Termini Imerese della candidata M5s Maria Terranova: “In Sicilia, a Termini Imerese, otteniamo un netto successo addirittura al primo turno”.

18.07 – A Polizzi Generosa in vantaggio Gandolfo Librizzi.

17.59 – A Misilmeri Rosario Rizzolo sarebbe di poco avanti all’uscente Rosalia Stadarelli.

17.36 – Maria Terranova (M5s) sarebbe in vantaggio a Termini Imerese, secondo i primi dati che confluiscono dalle sezioni elettorali, così come Giovì Monteleone (Pd) a Carini.

PALERMO – E’ il momento della verità per i 15 comuni della Provincia di Palermo chiamati al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. O meglio, per 14 visto che a San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla, unico candidato, conquista la fascia tricolore grazie al superamento del quorum previsto per legge (50%+1).

Lo spoglio è in corso, ma intanto arrivano i primi dati sull’affluenza nei centri andati alle urne. In generale il calo dei votanti rispetto a cinque anni fa è evidente, con punte del -15% a Isola delle Femmine e a Misilmeri, -7% a Carini, -6% a Villabate e -3% a Termini Imerese, con le sole eccezioni di Caltavuturo, Lascari e Scillato. Numeri più bassi del 2017, ma comunque degni di nota: a Isola delle Femmine si è recato alle urne quasi il 69% degli aventi diritto, Godrano e Scillato superano la quota dell’80%, a Termini Imerese si arriva al 65%, a Trabia al 69%; unico centro sotto il 50 (fermo al 46%) è Carini.

I risultati sono molto attesi specie per la loro valenza politica: a Termini è andata in scena l’alleanza tra Pd e M5s, test utile per le prossime Regionali o per le Comunali di Palermo, mentre a Carini grillini e democratici corrono divisi. Anche nel centrodestra ci sono state spaccature e anomale alleanze, ora messe alla prova degli elettori.