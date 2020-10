Organizzavano finti decessi per incassare gli indennizzi delle assicurazioni

PALERMO – La truffa dei falsi morti: la polizia ha arrestato sei persone su ordine della Procura di Palermo. Secondo l’accusa, i finti decessi erano organizzati per frodare le compagnie di assicurazione. Da qui il nome “Lazzaro” dato all’operazione.

Oltre alle persone arrestate ci sono altre decine di indagati che averebbero fatto parte dell’associazione a delinquere. Sono venti le truffe smascherate per un “giro d’affari” di 2,7 milioni di euro.

Disposto un provvedimento di fermo urgente, ritenuto necessario per stoppare nuove truffe assicurative per cinque milioni di euro.

L’organizzazione era pronta a incassare altri premi per la “prematura e falsa morte del contraente” della polizza.

L’inchiesta ha fatto emergere un modus operandi ben collaudato in ogni sua fase: dal reclutamento dei contraenti e dei falsi morti alla gestione e suddivisione dei proventi illecitamente ottenuti dalle compagnie assicuratrici.

Il soggetto che ad un certo punto doveva fingersi morto contraeva una o più polizze assicurative sulla vita, pagava le prime rate mensili e poi il beneficiario indicato nella polizza produceva la documentazione sul falso decesso e incassava la somma.

Le indagini permettevano di accertare la realizzazione di almeno 20 truffe assicurative, per un “giro d’affari” di circa 2.700.000,00 euro. a questi si aggiungono, inoltre, i premi assicurativi in procinto di essere liquidati a seguito della dichiarazione di morte di alcuni sodali, per un totale ammontante a circa 5.000.000,00 euro.