PALERMO – Aurora (che non si chiama così), la bimba positiva al Coronavirus, ricoverata all’Ospedale dei Bambini è nell’epicentro dell’affetto di tutti. Dopo che Livesicilia.it ha raccontato la sua storia, quella di una bambina accompagnata in corsia da persone che al momento risultano irreperibili, è divampato un sentimento di spontanea solidarietà. Ancora oggi nessuno dei parenti si è presentato accanto al suo lettino. La dottoressa Marilù Furnari, della direzione del nosocomio, ha subito avvertito le autorità competenti. E’ stata lei a dare il nome ‘Aurora’ che esiste soltanto nello spazio della narrazione e non è quello vero, per ovvie ragioni di protezione. Aurora, come la principessa delle favole, ripresa dalla tradizione disneyana, che viene risvegliata dal bacio di un principe. Un auspicio di felicità.

C’è una grande partecipazione di tutto il personale alla vicenda. I medici, gli infermieri quelli che lavorano in ospedale, come di consueto, stanno offrendo, oltre la professionalità, un esempio di umanità. Sarebbe ingiusto limitarlo al singolo, sia pure particolare, episodio, perché, tra quei reparti, anche per la specificità dei pazienti, esiste una sensibilità speciale. Tutti i bambini che arrivano lì, talvolta in condizioni di estremo disagio, sono ‘adottati’ dagli angeli custodi della struttura.

Che è impegnata anche sul fronte Covid. Come spiegava la dottoressa Furnari: “Da marzo abbiamo avuto venticinque piccoli pazienti positivi. Diciassette, però solo nell’ultimo mese. Il cinquanta per cento è al di sotto dei diciotto mesi di età. Il dottore Giordano (il primario del reparto di malattie infettive) ci ha riferito che ventuno sono stati e sono in buone condizioni di salute, per quattro c’è qualche complicazione. E’ chiaro che pure noi siamo in trincea. Diciotto di loro hanno avuto la mamma positiva che li accompagnava. E abbiamo dovuto assistere pure la mamma. Il mio appello è quello di sempre: sì al vaccino anti-influenzale che è importantissimo per tutti i bambini e l’uso della mascherina pure per i bambini al di sopra di sei anni. La battaglia si vince sul territorio”.

La bambina sta bene, secondo le notizie che arrivano dall’ospedale. Quel sentimento di solidarietà di cui si scriveva si è diffuso ovunque. Molti i messaggi facebook pervenuti sulla nostra pagina con tracce di amore e un augurio: sii felice, piccola principessa.