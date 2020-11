Continua la crescita dei contagi: 324 nuovi casi a Catania

CATANIA – Crescono ancora i contagi, accertati 324 positivi nelle ultime 24 ore. Ecco i particolari.

Catania

Il trend è in costante crescita, sono 324 i nuovi positivi alle falde dell’Etna. I contagi continuano a diffondersi anche nelle residenze sanitarie, come nel caso dell’Istituto Lucia Mangano, dove 15 diversamente abili sono positivi al covid-19.

Alla Energeticambiente, azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti in subappalto della Dusty, ci sono due dipendenti positivi.

Aggiornati anche i contagi del comune di Gravina di Catania, sono 88, con 8 ricoveri e 195 cittadini in isolamento.

Incrementati i posti letto

L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha varato il nuovo piano dei posti letto covid. Catania avrà 105 posti di terapia intensiva, come anticipato da LiveSicilia, dislocati soprattutto nel nuovo centro covid sorto all’interno dell’ospedale di Acireale.

Nel frattempo l’Asp sta fronteggiando la necessità di mantenere il tracciamento dei positivi, attraverso le Usca. Ma spesso emergono situazioni di difficoltà.

I dati regionali

Sono 31 i pazienti ricoverati oggi per Coronavirus in Sicilia. Il totale è di 1.155 nuovi positivi. I guariti sono 324, 19 i decessi. In totale, eseguiti 9.376 tamponi.