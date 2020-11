Da Partanna Mondello alla via Imera: pioggia e ‘soliti’ allagamenti – VIDEO

Vigili del fuoco in azione per tutta la notte: la mappa degli interventi

PALERMO – Un’altra notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo e in provincia. Le squadre sono state impegnate per gli allagamenti provocate dalle forte piogge, da un capo all’altro del capoluogo. “In azione – spiegano dal comando provinciale – le idrovore per prosciugare e mettere in sicurezza le strade per ripristinare la viabilità in città nei quartieri Partanna Mondello, viale regione Siciliana, via Perpignano e via Imera”. Si tratta delle zone che ‘storicamente’ pagano le conseguenze più care del maltempo a Palermo. In provincia, gli interventi sono stati effettuati a Carini, Isola delle Femmine e Altofonte.

Già negli scorsi giorni di allerta arancione gli interventi erano stati numerosi, da viale Regione Siciliana alla zona di Partanna Mondello e Zen. L’asse che collega l’autostrada Palermo Catania alla Palermo Mazara del Vallo era stata chiusa da Corso Calatafimi a via Belgio per alcuni allagamenti nei sottopassi, allagamenti si erano verificati nella zona degli ospedali Civico e Policlinico, nei pressi dello svincolo dell’autostrada Palermo Mazara del Vallo per Tommaso Natale e nei pressi di Carini.