Ribera, tre bambini positivi: il sindaco chiude le scuole

RIBERA (AGRIGENTO)– Il sindaco di Ribera (Ag) Matteo Ruvolo ha ordinato la chiusura da oggi e fino al 7 dicembre delle scuole cittadine. Decisione assunta dopo che è stata accertata la positività al Covid di 3 bambini della elementare "Francesco Crispi". Tutti gli istituti scolastici che lavorano con lezioni "in presenza" sono già stati sottoposti a sanificazione urgente. È in corso uno screening a tappeto disposto dall'Asp di Agrigento nei confronti di tutta la popolazione scolastica per risalire all'origine del contagio. Il primo cittadino ha dichiarato di avere appreso che nei giorni scorsi a Ribera c'è stata una festa di compleanno, in violazione delle norme anti assembramento, alla quale avrebbe preso parte un'insegnante della "Crispi" che sarebbe stata contagiata. Al momento i casi positivi al Covid a Ribera sono 34.