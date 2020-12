Catania: sabato Tacopina in città

L'avvocato italo-americano prosegue la sua trattative per cercare di rilevare le quote della società rossazzurra

CATANIA – Joe Tacopina pronto a tornare a Catania. L’avvocato americano, interessato ormai da diverse settimane all’acquisto della società etnea, sabato prossimo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe sbarcare in Sicilia per cercare di dare una sterzata decisiva per la conclusione dell’affare. L’obiettivo dell’ex numero uno di Bologna e Venezia è quello di riuscire a rilevare il 70% delle quote di Sigi a stretto giro di posta.