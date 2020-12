Trapani, Tribunale dichiara fallito il club

TRAPANI – La fine del Trapani è arrivata. Il Tribunale di Trapani ha dichiarato improcedibile la presentazione del piano di concordato e ha dichiarato il club fallito.

Con la sentenza numero 12 del 22 dicembre, scrive “TrapaniGranata.it”, il club è stato dichiarato fallito. Secondo il Tribunale la contabilità depositata non era sufficientemente aggiornata come evidenziato dalla relazione di presentazione a cura del commercialista del club, che non sarebbe stato in grado di aggiornare l’ultimo mese del bilancio.

L’avvocato Alberto Piacentino è stato nominato il curatore fallimentare del club.