Orlando: “Il 2021? Speriamo sia un anno che ci liberi dalla paura” – VIDEO

Discorso di fine anno anche per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando: “Auguri a tutti i palermitani, a tutta la città. Che sia un anno che ci allontani ancora dalla pandemia e dalla paura. Gli insegnamenti ci torneranno utili per essere migliori, per la ricstruzione di una realtà rinnovata. Per farlo dobbiamo avere cura di noi stessi, dei nostri cari e dell’ambiente: ognuno faccia la propria parte”