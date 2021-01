PALERMO- Il dottore Enzo Provenzano, che dirige e coordina l’ospedale Covid di Partinico, è un timoniere esperto e un professionista notissimo. Adesso, davanti al vento della pandemia, non si smarrisce e si limita a raccontare i fatti: “Siamo pieni, anche se reggiamo. Si libera un posto e ricoveriamo due persone. Oggi abbiamo pazienti con situazioni più complicate, più gravi. I quadri clinici sono impegnativi, ci sono focolai ospedalieri. Insomma, la situazione è quella che è. Io sono d’accordo con le misure prese dal presidente Musumeci in Sicilia: è necessario proteggere la popolazione. Nessuno può sottovalutare le conseguenze del Covid sull’economia, che sono drammatiche e pesantissime, ma la tutela della vita viene al primo posto”.

Il dottore Provenzano spiega, con l’ansia controllata del medico che vorrebbe salvare tutti: “Ci sono pure malati giovani, magari con una sintomatologia diversa. Vediamo i ventenni, i quarantenni… Alcuni giungono qui che sono già compromessi, perché le speranze di successo con il virus crescono con la velocità dell’intervento. Io penso che dobbiamo vaccinare tutti e subito. Ci sono delle varianti che rendono la malattia più contagiosa e che rischiano di inficiare la vaccinazione in corso”. A Partinico hanno diviso i pazienti Covid su quattro piano per dare continuità all’assistenza, con le stesse squadre che visitano gli stessi malati e hanno così presente l’evolversi della malattia.

Vaccinare tutti e subito

Lo stesso dottore Provenzano, qualche tempo fa, ha scritto sulla sua pagina Facebook: “La presenza dei vaccini , già arrivati o degli altri che stanno arrivando impone che immediatamente si attivi una grande campagna di sensibilizzazione non solo verso la popolazione ma anche verso i nostri politici affinché si sì arrivi all’obiettivo di vaccinare immediatamente e con tutte le risorse possibili tutta la popolazione. Si vaccinino tutti e presto, la tragedia terribile che stiamo vivendo lo impone”.

Il bollettino in Sicilia

In Sicilia sono 1.278 i nuovi positivi al Covid su 39.776 tamponi (compresi quelli rapidi) con un tasso di positività che resta fermo al 3,2%. Le vittime sono state 38 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.027. Negli ospedali i ricoveri sono 1.649, 19 in più rispetto a ieri, dei quali 205 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 780.