Via libera alle vaccinazioni per gli over 80, a breve l’annuncio

PALERMO– Dovrebbe essere questione di poco tempo, di qualche giorno al massimo, ma tutto sembra pronto per avviare ufficialmente la macchina della vaccinazione anti-Covid degli over ottanta. La Regione sta mettendo a punto gli ultimi aspetti e si dovrebbe partire a breve. Si tratta, ovviamente, di una prospettiva legata alla normalizzazione delle dosi disponibili di vaccino. Se non ci saranno altri intoppi inattesi, si andrà a regime senza problemi.

L’annuncio di Razza

Sarà l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, a spiegare il come e il quando in uno spazio temporale che, appunto, viene dato per ravvicinato. Le vaccinazioni per gli over-ottanta potrebbero già essere avviate già il 19 febbraio, con prenotazioni online, in un sistema di adesioni e piattaforme. Nei palazzi della Regione si sta lavorando sulle ultime procedure web. Dopo le iniziali difficoltà, l’impressione è che, stavolta, non ci dovrebbero essere ulteriori rallentamenti.

Tutti i vaccini in Sicilia

Secondo il report del ministero della Salute, in Sicilia – il dato è aggiornato a stamattina – sono state somministrate 169.599 dosi su 206.515 dosi consegnate, (percentuale 82,1), la Campania è al cento per cento, la Liguria intorno al settantadue per cento.

La situazione a Palermo

“Dal nove febbraio a Palermo – dice il commissario per l’emergenza Covid a Palermo e Provincia, il dottore Renato Costa – riprenderemo in massa con le prime vaccinazioni, fino ad allora ci dedicheremo a i richiami. Poi, dal nove, sia prime dosi che richiami. Saremo pronti a vaccinare gli ultra-ottantenni dal 19 febbraio. Intanto, procederemo, a Villa delle Ginestre, con cinquecento vaccini al giorno”.