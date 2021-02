Furto all’ufficio ticket dell’ospedale Buccheri La Ferla

Portati via nella notte tra lunedì e martedì 500 euro

PALERMO – Furto nell’ufficio di prenotazioni e ticket dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine, a Palermo. Qualcuno ha forzato l’ingresso e ha portato via circa 500 euro dalla cassa. Il furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. I vertici dell’azienda ospedaliera hanno presentato denuncia alla polizia che sta acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica.