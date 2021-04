Geotrans, beni assegnati ai lavoratori: “Vittoria della parte onesta della città”

CATANIA – La pazienza e la tenacia dei lavoratori della Geotrans è stata premiata. Il limbo è terminato. L’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati ha finalmente sbloccato l’iter di assegnazione dei beni alla cooperativa costituita dopo la confisca definitiva dell’azienda dei trasporti strappata alla famiglia Ercolano. Un attesa durata un anno e che – come raccontato sulle colonne di LiveSicilia – stava mettendo a repentaglio il progetto di rilancio dell’impresa. La burocrazia, purtroppo, ha dei tempi che molte volte non coincidono con le esigenze del mercato. Ma tutto è bene quel che finisce bene.

Il primo a diffondere la ‘lieta novella’ è stato il presidente della Commissione Antimafia all’Ars Claudio Fava, che nei giorni scorsi ha scritto al prefetto Bruno Corda chiedendo chiarimenti proprio sullo stallo delle procedure. “Apprendiamo con particolare soddisfazione la notizia dell’avvenuta assegnazione da parte dell’Anbsc dei beni aziendali in favore della cooperativa degli ex lavoratori della Geotrans” dichiara Fava. “È l’epilogo migliore per una vicenda che la Commissione – aggiunge il presidente – non ha mai smesso di monitorare e che racconta a chiare lettere che un modello di gestione diverso dei beni sequestrati e confiscati è davvero possibile. La rinascita dell’impresa è uno schiaffo per le cosche dei Santapaola e degli Ercolano. Ridare forza al lavoro quale strumento primario di contrasto alla criminalità organizza – commenta ancora – deve essere un obiettivo intorno al quale gli sforzi di tutte le istituzioni devono concentrarsi”.

Tecnicamente i beni non sono ancora in possesso della cooperativa. Oggi, infatti, vi è stata la delibera dell’Agenzia e il passaggio avverrà dopo il decreto prefettizio. Ma Luciano Modica, coadiutore della Geotrans, ha ricevuto la telefonata del direttore generale delle imprese dell’Anbsc che ha dato il “grande annuncio”.

Per la Geotrans si apre un nuovo capitolo. Dall’azienda arriva una nota per dire grazie a tutti quelli che hanno “creduto in loro”. “I lavoratori della neocostituita Geotrans Società Cooperativa, appresa in via informale la notizia dell’avvenuta assegnazione dei beni aziendali della Geotrans da parte di Anbsc, esprimono vivo apprezzamento per la decisione e ringraziano, oltreché la stessa Anbsc e i suoi organi direttivi, tutti coloro che con il loro prezioso sostegno hanno concretamente contribuito a tale importante successo, in particolare la Cgil, Legacoop, Addiopizzo Catania, Libera, Banca Etica e il Presidente Fava”.

Questo percorso non è solo una vittoria della Geotrans. “I lavoratori ci tengono a sottolineare che quella di oggi è una vittoria della comunità, della parte onesta e giusta della città di Catania”.