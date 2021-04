PALERMO – Armi pronte a sparare, una piantagione di marijuana e un mattatoio clandestino. Neppure la pandemia ha fermato l’attività illecita di una famiglia che viveva in una villa nel rione Cep-Borgonuovo.

I carabinieri della Compagnia di San Lorenzo hanno arrestato sette persone, tra cui padre, madre e due figli. Sono accusati di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I nomi degli arrestati

Si tratta di Alessandro Bologna, 54 anni, i figli Enrico e Salvatore di 28 e 19 anni, la moglie Maria Antonietta Taormina, 53 anni, 67, Alessandro Cannarozzo, 32 anni, Domenico Caruso, 28 anni, e Giuseppe Fasulo di 53.

L’inchiesta della Procura della Repubblica si è svolta fra tra marzo e giugno 2020 nel pieno della prima ondata Covid. Ci sono ancora delle perquisizioni in corso, a Palermo ma anche a Marsala.

Le armi trovate nella villa

Il deposito di armi e munizioni era stato ricavato tra le sterpaglie accanto alla villa che si trova in Fondo Gallo. C’erano cinque armi pronte a fare fuoco, tra cui un fucile semiautomatico Beretta CX4 “Storm”, due pistole e diverse munizioni.

La droga

A completare il quadro di illegalità una piantagione di marijuana, coltivata allacciandosi abusivamente alla rete elettrica per alimentare il bunker acanto alla porcilaia.

Il mattatoio

E nella porcilaia i carabinieri forestali, che hanno partecipato all’irruzione, hanno trovato un macello abusivo dove venivano illegalmente abbattuti e lavorati i maiali. Un macello che aveva parecchi clienti: in una cella frigorifera c’era un quintale di carne in attesa di essere consegnata.

“L’operazione è un segnale di attenzione verso un quartiere tornato purtroppo alla ribalta delle cronache in seguito all’incendio doloso all’asilo Peter Pan di inizio gennaio – si legge in una nota dei militari – ed una risposta forte che mette in evidenza l’impegno da sempre profuso dall’Arma dei Carabinieri in una realtà difficile, che mostra quotidianamente il bisogno di riscattarsi”.

Il video della villa bunker

LE FOTO DEGLI ARRESTATI