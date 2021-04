Covid19, muore ex consigliere di FdI: dolore a destra e sinistra

PEDARA (CT) – Una scomparsa improvvisa, una comunità sconvolta e il mondo politico, da destra a sinistra, piange Davide Russo, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia ucciso dal coronavirus.

Gli amici lo ricordano per l’impegno in ricordo delle vittime delle Foibe, ma anche e soprattutto per le numerose battaglie civili.

Politica a lutto

“Che la terra ti sia lieve fratello mio – scrive l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina – A Dio Amico di mille avventure, a Dio!”. “La scomparsa di Davide Russo – dice Anthony Barbagallo, deputato regionale del Pd ed ex amministratore di Pedara – sconvolge la nostra comunità”.

“È stato un amministratore attento e preparato – aggiunge Barbagallo – insieme abbiamo condiviso tanti anni di impegno in seno all’amministrazione comunale. Le più sentite condoglianze ai suoi cari. Non ci sono parole”.