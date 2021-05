IN VIALE REGIONE SICILIANA

Le giovani vittime sono due. Altri feriti in gravi condizioni

PALERMO – Il bilancio diventa pesantissimo. Le vittime dell’incidente di ieri pomeriggio in viale Regione Siciliana, a Palermo, sono due. Stamani è deceduta in ospedale Alessia Bommarito, 22 anni. Era a bordo della Fiat Panda assieme a Chiara Ziami, 21 anni, morta sul colpo.

Le sue condizioni sono apparse disperati già all’arrivo a Villa Sofia dopo che i medici erano riusciti a rianimarla sul luogo dell’impatto che ha coinvolto, oltre alla Panda, un Van e uno scooter. Sembrerebbe che alla guida della Fiat ci fosse proprio Alessia Bommarito.

Ci sono altri 14 feriti, tra cui una bambina, in cura nei vari ospedali palermitani. Preoccupano le condizioni del quarantanovenne che era in sella allo scooter. Si trova nel reparto di Rianimazione a Villa Sofia. Un diciassette, seduto sul sedile posteriore della Panda, è ricoverato al trauma center.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuta nel sottopasso all’altezza di piazzale Einstein. La Panda ha urtato il Van, si è ribaltata ed è finita spora l’aiuola spartitraffico.

Fondamentali soni i sistemi di videosorveglianza. Nelle immagini esaminate dalle forze dell’ordine si vede la Fiat Panda Bianca con a bordo Chiara Ziami e Alessia Bommarito e il ragazzo di 17 anni che percorrevano la circonvallazione in direzione Trapani.

D’un tratto l’auto fa una brusca sferzata per cercare di evitare l’impatto con una vettura davanti che procedeva più lentamente. L’auto è salita sullo spartitraffico e lo ha superato colpendo lateralmente il Van che percorreva viale Regione in direzione opposta, verso Catania.

L’autista del Van non ha potuto fare nulla. Il Van è finito di traverso mentre la Panda si è capovolta sullo spartitraffico. Nel frattempo è sopraggiunto un uomo a bordo dello scooter che si è trovato davanti il Van.

Anche lui non ha potuto evitare l’impatto. Alla fine il bilancio è di 2 morti e 14 feriti. Di questi due sono in gravi condizioni. Le indagini sull’incidente per accertare le responsabilità sono condotte dagli agenti della polizia municipale.