Il governatore Nello Musumeci

PALERMO – Prenderanno il via giovedì sera, e non mercoledì mattina, le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dgli over 50 in Sicilia. Un piccolo slittamento comunicato dalla Regione dopo una telefonata tra il governatore Nello Musumeci, che in mattinata aveva dato per certa la partenza per mercoledì mattina, e il Generale Francesco Paolo Figliuolo. Partirà il 6 maggio, quindi, la nuova fase della campagna vaccinale: dalle 20 sarà possibile per tutti i soggetti compresi nella fascia d’età tra i 50 e i 59 anni effettuare la prenotazione sulla piattaforma nazionale. Le somministrazioni, effettuate con AstraZeneca, cominceranno da giovedì 13 maggio.

Oggi l’accelerazione di Musumeci, annunciata dal governatore in una conferenza stampa tenuta con accanto i tre commissari Covid delle Città metropolitane dell’Isola: Renato Costa (Palermo), Pino Liberti (Catania) e Alberto Firenze (Messina). “Spero che il Generale Figliuolo comprenda ma non possiamo più attendere”, aveva spiegato Musumeci che davanti ai cronisti a Palazzo d’Orleans ha ricordato di avere inviato al commissario nazionale per l’emergenza Covid due lettere. “Dobbiamo correre, altrimenti non usciremo più da questo tunnel”, è il pensiero di Musumeci secondo cui “bisogna superare ogni diffidenza” nei confronti del vaccino.

“Nessuno potrà accusarci di fughe in avanti o di non avere prestato le dovute attenzioni agli over 80 o ai soggetti fragili – sono state le parole del governatore – ma abbiamo 250mila dosi AstraZeneca nei frigoriferi e questo non è più accettabile. Verso AstraZeneca c’è stata e c’è una comprensibile ma ingiustificata psicosi, a fronte di 5-6 decessi la cui connessione con il vaccino comunque è stata esclusa – ancora Musumeci -. Sugli ultra 80enni abbiamo operato una campagna tenace di sensibilizzazione, abbiamo chiesto la collaborazione dell’Ordine dei farmacisti e quella dei medici di medicina generale con i quali abbiamo sottoscritto un accordo. Devo ringraziare la minoranza dei medici di medicina generale che sta collaborando nella ricerca del proprio paziente ultra 80enne, prima per convincerlo a vaccinarsi e poi per somministrare il vaccino. Vorrei sperare che da parte di tutti i medici di base ci possa essere questa contagiosa consapevolezza”.

Ma quella sugli over 50 non è l’unica accelerazione: nel week-end somministrazioni di massa a Lampedusa e Linosa, anche per i 18enni, e da lunedì toccherà alle altre isole minori. Il timore dalle parti di Palazzo d’Orleans è che le titubanze delle varie fasce d’età finiscano con il compromettere la stagione estiva: “Niente più vaccini tenuti nei frigoriferi per mesi e mesi, niente più scorte rimaste a giacere in attesa che si operi questa conversione generale da parte dei cittadini diffidenti”. Anche su questo fronte il governatore dice di avere trovato una “convergenza” con il commissario nazionale anti-Covid: “Ho sentito il generale Figliuolo che mi ha assicurato il varo di un Piano, nelle prossime ore, proprio per le isole minori. Sono contento di questa convergente operatività e non è escluso che unità militari possano contribuire alle vaccinazioni nelle piccole comunità già in questo fine settimana”.

Il governatore ha poi annunciato che sabato sarà il suo turno di vaccinazione: “Prendo un fluidificante da 15 anni, ho parlato col mio medico. Sabato pomeriggio mi sottoporrò al vaccino a Catania, mi diranno quale dovrò utilizzare. Per me l’uno vale l’altro”. Nel corso della conferenza stampa il pensiero va anche alla situazione critica di Palermo e provincia: “Il dato dei contagi a Palermo è singolare, riflette una particolare condizione socio-economica. Subito dopo la pandemia, le articolazioni dello Stato dovrebbero riflettere. Ci sono zone della città dove lo Stato ha difficoltà a testimoniare la propria presenza, questa è la verità”.