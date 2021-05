Astrazeneca, viaggio nell’hub con 50mila dosi: “Vaccinatevi”

CATANIA – Cinquantamila dosi del vaccino Astrazeneca sono stipate nei frigoriferi dell’Asp etnea. L’obiettivo è utilizzarle nei prossimi giorni di vaccinazione senza prenotazione. Una sfida non semplice, nella città che combatte contro la diffidenza verso le dosi di questo vaccino e, purtroppo, anche con i “furboni” che escogitano sistemi per ottenere Pfizer.

L’hub

Si trova nel piano terra dell’ospedale di Giarre il centro di stoccaggio dei vaccini di tutta la provincia di Catania. Non si contano i frigoriferi, dove ciascuna dose viene custodita a temperature prestabilite.

Numerosi frigoriferi

Antonella Pieratti è la responsabile dell’hub. “Le giornate – dice a LiveSicilia – qui sono molto intense, iniziano poco dopo l’alba, con le fasi di scongelamento progressivo dei vaccini”.

Le dosi più delicate sono quelle Pfizer, conservate a meno 80 gradi, per spostarle servono i “guanti criogenici” altamente isolati.

E poi ci sono i frigo con le 50mila dosi di Astrazeneca inutilizzate.

La speranza è riuscire a somministrarle attraverso le giornate di vaccinazione senza prenotazione.

L’appello

“Vaccinatevi, vaccinatevi il più possibile”, dice la Pieratti. La scommessa è aperta. Ecco dove vaccinarsi

I punti di vaccinazione

In provincia di Catania sono 9 i Punti di Vaccinazione presso i quali sarà possibile, esclusivamente per i target di utenti indicati, ricevere il vaccino senza prenotazione:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso l’Hub di Catania (Ex mercato Ortofrutticolo, in Via Forcile)

dalle ore 8.00 alle ore 17.00, presso i PVT di:

Acireale (Via Martinez, 19)

Adrano (Piazza Sant’Agostino)

Belpasso (Via Nino Martoglio, 11)

Caltagirone (Via Circonvallazione, 112 – Hospice)

Linguaglossa (Piazza San Rocco, 42)

Mascalucia (Via di San Michele – Massannunziata)

Randazzo (Via Ospedale, 2)

Scordia (Via Luigi Capuana, 32).