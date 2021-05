Vaccino, quelli che scelgono AstraZeneca: “Nessuno si contagia”

PALERMO- “C’è una riscoperta dei vaccini a vettore virale, soprattutto di Janssen, ma anche AstraZeneca risale, visto che ieri abbiamo somministrato cinquecento dosi. Mi pare un buon segnale. Oltretutto, c’è un dato che stiamo raccogliendo: tra quelli che hanno fatto la prima dose di AstraZeneca, praticamente, non ci sono positivi”. Parole del dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia che snocciola qualche dato dall’hub vaccinale della Fiera.

“Farei anche AstraZeneca”

Sono affermazione che devono fare riflettere perché arrivano da un’esperienza sul campo. Lo stesso commissario Costa a LiveSicilia.it aveva dichiarato: “A luglio dovrò fare il richiamo. Guardi, non avrei problemi a fare AstraZeneca o ancora meglio il vaccino Janssen di Johnson & Johnson che è monodose. Sono tutti buonissimi prodotti e dovremmo toglierci dalla testa certi pregiudizi. L’importante è immunizzarsi”. Le stesse parole della dottoressa Tiziana Maniscalchi che abbiamo intervistato in un’altra parte del giornale: “Quando sarà il turno del terzo richiamo, se possibile, mi vaccinerò con Janssen che ha lo stesso principio di AstraZeneca”.

“Non ci sono figli di un vaccino minore”

Come pure devono fare riflettere le parole del professore Antonio Cascio, infettivologo: “Prendiamo AstraZeneca, con tutto quello che è successo. Non può essere considerato un vaccino di serie B. Sono accaduti fatti gravi, ma gli eventi avversi esistono per tutti i prodotti, come dimostra il monitoraggio dell’Aifa. Le risposte sono individuali e comunque si sono susseguite anche informazioni un po’ distorte e contraddittorie”.

Arrivano i nuovi vaccini

“Sono in arrivo da domani 21 maggio nei centri siciliani due nuove forniture di vaccini anti-Covid per un totale di 66.700 dosi recapitate dal corriere espresso di Poste Italiane – si legge in una nota -. Attraverso gli speciali furgoni di SDA saranno consegnate in 7 farmacie ospedaliere rispettivamente 53.900 fiale Moderna e 12.800 Johnson & Johnson. Le forniture sono destinate ai centri delle province di Enna (rispettivamente 2.500 sieri Moderna – 750 Janssen), Palermo (32.600 – 6.600), Erice Casa Santa (4.200 – 1.300), Siracusa (3.700 – 1.050), Ragusa (3.200 – 900), Agrigento (4.500 – 1.300) e Caltanissetta (3.200 – 900)”.

La Sicilia scende…

Nel frattempo, la Sicilia è scesa di nuovo, dopo la risalita nella classifica nazionale che riporta la percentuale di dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle consegnate. Secondo i numeri aggiornati a stamattina, l’Isola ha una percentuale dell’86,9 per cento che la piazza al terzultimo posto. La media nazionale è dell’89,5.