ROMA – Vaccino AstraZeneca solo per gli over 60. Lo ha deciso il Comitato tecnico-scientifico dopo la morte della 18enne Camilla Canepa. La decisione è stata annunciata nel corso di una conferenza stampa a alla quale hanno partecipato il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, il Coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro. Per le seconde dosi si è deciso di dare una raccomandazione per impiegare una stessa dose dello stesso vaccino per over 60, mentre per gli under 60 “pur in assenza di segnali di allerta preoccupanti – ha detto Locatelli – la raccomandazione è per la vaccinazione eterologa”: quindi con una diversa tipologia di vaccino rispetto ad AstraZeneca.

17:58 – “L’orientamento in Germania è stato in maniera specifica verso la vaccinazione sulla popolazione pediatrica fragile ma esistono alcune complicanze anche gravi come la sindrome infiammatoria sistemica che porta i bambini nelle terapie intensive, anche bambini apparentemente sani, per non parlare degli altri vantaggi della vaccinazione “. Così il coordinatore del Cts Franco Locatelli.

17: 52 – “Siamo in una situazione di controllo, però attività come il tracciamento e l’individuazione precoce dei casi è cruciale e il fatto di avere meno casi non deve farci allentare l’attenzione”. Così il portavoce del Cts Silvio Brusaferro.

17:49 – Locatelli ha aggiunto: “E’ vero che Johnson & Johnson si basa su un vaccino adenovirale umano a fronte di quello di scimpanzè di Astrazeneca, è vero che c’è qualche segnalazione di fenomeni trombotici in sede inusuale, tuttavia c’è una frequanza minore e abbiamo un numero di soggetti che hanno ricevuto questo vaccino significativamente minore, attorno a 1 milione e 100 mila dosi. Fornire questi elementi alla politica sottolineanndo informazioni note e aree di incertezza, con l’accumularsi di evidenze potrà aiutare nelle scelte”.

17:45 – “Finchè non avremo zero decessi avremo una sfida tutta da giocare. Ma tutto ciò si basa sui vaccini e anche sulla campagna di comunicazione, penso che la comunicazione più forte sia quella della realtà, delle persone che si recano tutti i giorni agli hub e trovano uno Stato che risponde. Il ministro Dadone sta inoltre predisponendo una campagna per i più giovani”. Lo ha sottolineato Speranza rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

17:39 – Le dosi di Astrazeneca che dovessero avanzare, in seguito alle indicazioni del Cts, potrebbero andare ai paesi Covax. L’ipotesi è stata fatta dal Commissario Francesco Figliuolo in conferenza stampa. Entro fine giugno, ha spiegato, sono attesi 15 milioni di dosi di Astrazeneca: considerando che ci sono potenzialmente 3,5 milioni di over 60 da vaccinare con entrambe le dosi e 3,9 con la seconda, serviranno 10,9 milioni di dosi. “in teoria – ha detto – impiegheremmo quasi tutto il potenziale. E se dovessero rimanere delle dosi saranno credo utilmente impiegate per i paesi Covax, con le prescrizioni sanitarie previste in quei paesi”.

17:27 – Ancora Locatelli: “Gli studi hanno previsto due dosi uguali di vaccino, tuttavia vi sono tutti i presupposti teorici e reali dall’immunologia per ipotizzare che combinare due tipologie di vaccini non porti alcun detrimento se non qualche vantaggio. Ci sono studi già disponibili che documentano il profilo sicurezza favorevole e una risposta anticorpale rassicurante per l’efficacia. Anche qui però su numeri più grossi monitoreremo la situazione”.

17:22 – La decisione di somministrare Astrazeneca solo agli over 60 “avrà qualche impatto sul piano” vaccinale ma “sono sicuro che fra luglio e agosto riusciremo a mitigare questo impatto”. Lo ha detto il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo in conferenza stampa, sottolineando che in ogni caso c’è la “sostenibilità logistica” per cambiare il piano.

17:20 – “I vaccini hanno salvato tante vite e AstraZeneca ha portato a dei numeri, come quelli del regno Unito, che qualche settimana fa tutti noi invidiavamo”, ha aggiunto Locatelli.

17:12 – Ancora Locatelli sulle decisioni del Cts: “Per le seconde dosi degli under 60 “considerare la vaccinazione con una diversa tipologia di vaccino” rispetto ad AstraZeneca

17:08 – il Coordinatore del Cts Franco Locatelli: “Abbiamo raccomandato per le prime dosi di vaccinazione di riservare AstraZeneca agli over 60”

17: 02 – “Crediamo fermamente nella scienza e la campagna di vaccinazione è l’uncia strada che abbiamo per uscire da questo periodo di pandemia. Ringrazio gli italiani che stanno aderendo in maniera significativa alla campagna: siamo quasi a un italiano su due con la prima dose”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in apertura di conferenza stampa.

17:00 – Il vaccino di Astrazeneca è fortemente raccomandato per gli over 60 mentre chi ha meno di sessant’anni e ha già fatto una dose del siero a vettore virale farà la seconda con Pfizer o Moderna. E’ questa l’indicazione contenuta nel parere del Comitato tecnico scientifico che rimanda ogni decisione alle autorità competenti.