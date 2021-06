Fuga sui tetti durante il blitz per l’omicidio

CATANIA – Non si aspettavano l’arrivo dei carabinieri in via Naumachia. Prima Natale Nizza, indicato come uno dei mandanti dell’omicidio di Enzo Timonieri, ha tentato inutilmente di disfarsi di diverse mazzette di denaro. Poi, quando i militari hanno trovato oltre un chilo di droga, Mario Naceto – 29enne – ha capito di essere spacciato e ha tentato il tutto per tutto per evitare le manette.

Le perquisizioni nelle abitazioni di pertinenza del figlio del narcotrafficante Giovanni Nizza sono state movimentate. Naceto infatti è fuggito sui tetti del palazzo di via Naumachia che “condivide” con il fermato. I carabinieri però sono riusciti ad arrestarlo in flagranza per detenzione ai fini dello spaccio. Per gli investigatori non ci sono dubbi, anche lui farebbe parte del gruppo dei Nizza del clan Santapaola-Ercolano.