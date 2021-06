Cimiteri, prime 10 salme partono per la cremazione

PALERMO – Le prime 10 salme, sulle otre 900 presenti da mesi nei depositi del cimitero dei Rotoli, a Palermo, sono state trasferite stamane per la cremazione nel comune di Carpanzano, in provincia di Cosenza, dove c’e’ un forno crematorio privato che ha stipulato un accordo con il Comune per la cremazione di 34 salme. “Questo e’ il primo trasferimento – dice l’assessore ai cimiteri Toni Sala – la prossima settimana con le stesse modalita’ saranno trasferite altre 10 salme. Ovviamente sono state le famiglie che ci hanno dato la loro disponibilita’ a utilizzare questo servizio, che sara’ a costo zero per i familiari che vorranno aderire. Abbiamo in questa tranche ancora un’altra decina di posti – spiega Sala – per cui invito i parenti che hanno salme in attesa di posto a contattare gli uffici se interessati alla cremazione”. Il costo complessivo, compreso il trasferimento in Calabria e il ritorno delle ceneri, e’ di 30 mila euro. Le operazioni di trasferimento stavano per subire un ulteriore ritardo a causa di alcuni intoppi burocratici, causati dall’insufficienza di personale negli uffici cimiteriali, ma sono stati superati grazie all’intervento dell’assessore che e’ intervenuto personalmente in mattinata al cimitero dei Rotoli. (ANSA)