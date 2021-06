Sesso, ostriche e champagne: clienti facoltosi in fila dalle escort

PALERMO – Ci sono gli annunci nelle bacheche on line accessibili da un qualsiasi motore di ricerca e ci sono le pagine social nascoste. Quella dove chi clicca sa già cosa cerca. E allora si trovano dei veri e propri cataloghi per scegliere le escort da cui farsi accompagnare.

Bellissime ragazze “a disposizione” di clienti molto facoltosi. Una delle fotografie più recenti del fenomeno è stata scattata da un’inchiesta della Procura di Palermo. Le indagini ruotano attorno all’agenzia di modelle di Francesco Pampa e Massimiliano Vicari per i quali i pm hanno hanno di recente chiesto e ottenuto il giudizio immediato. La macchina del sesso a pagamento si è inceppata quando una ragazza appena quindicenne si è confidata con la madre.

Era stata reclutata in un casting con il miraggio di diventare famosa. Alla madre, sconvolta, disse di avere avuto rapporti sessuali con persone di cui “non conosco i loro nomi, ma so che erano pieni di soldi… mi hanno fatto una specie di lavaggio del cervello… per ogni rapporto sessuale percepivo dai cento ai cento cinquanta euro sempre in contanti”.

“Carne da macello”, “limoni da spremere”: così altre ragazze hanno descritto la loro situazione agli investigatori della squadra mobile. Concedendosi agli uomini giusti si potevano guadagnare anche duemila euro in un giorno.

Perché i clienti ricchi che cercano emozioni forti non mancano. C’era il cuoco che sul suo profilo si definiva chef dei vip a Milano e in Costa Smeralda, il facoltoso imprenditore amante dei cavalli arabi, l’organizzatore di fiere e convegni internazionali. Gli ospiti chiedono spesso di accedere agli extra da consumare negli alberghi di lusso a Milano, come a Verona o Sanremo.

“A Milano sono stati cinque giorni d’inferno… erano martellanti… mi dicevano che c’erano molti soldi che giravano…”, ha raccontato una delle ragazze.

Ci si vede a cena nei ristoranti più esclusivi e poi vengono organizzate orge a pagamento con ostriche e champagne: “…. continuava a sussurrarmi all’orecchio se ero disponibile ad avere rapporti sessuali con Claudio… diceva che era per il mio bene…”. La ragazza provò a resistere: ” Mi fanno tutti schifo”. Infine, “come spesso mi capita quando mi assale l’ansia ho cominciato a bere e ho perso il controllo”.

Ci sono le ragazze siciliane che partono per le città del Nord e quelle che fanno il percorso inverso. Nella recente inchiesta che ha portato in carcere Giuseppe Calvaruso, pezzo grosso del mandamento di Pagliarelli, si parla di una Escort giunta a Palermo a cui fu chiesta una “cortesia” per “un ragazzo speciale”. Doveva fare “divertire un quarto d’ora, poi ci penso io, va bene? E’ una persona cara… è un bel po’ che manca, è mancato…”. Era stato in carcere e appena uscito gli organizzarono un incontro speciale.

