Casteldaccia, cessano gli effetti della sospensione del sindaco

Con decreto adottato, in data odierna, dal Prefetto di Palermo, è stata dichiarata, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, la cessazione degli effetti della sospensione di Giovanni Di Giacinto dalla carica di Sindaco del Comune di Casteldaccia.

Il predetto provvedimento è stato adottato in quanto il Tribunale di Termini Imerese (PA) – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, con ordinanza del 22 giugno 2021, ha disposto la revoca della misura coercitiva cautelare del divieto di dimora nel Comune di Casteldaccia in atto applicata a Di Giacinto.